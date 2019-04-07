Валлийский игрок сделал предложение российской девушке в перерыве матча в Уфе

В матче 22-го тура РПЛ между «Уфой» и «Ростовом» состоялось знаменательное событие в жизни игрока валлийского клуба «Кармартен Таун» Дэвида Уильямса.

Как сообщает официальный «твиттер» уфимского клуба, футболист сделал предложение местной девушке, которую зовут Яна. Россиянка ответила своему возлюбленному согласием. «Уфа» поздравила будущих жениха и невесту с этим событием. «ФК «Уфа» поздравляет молодожёнов с этим событием, желает счастья в семейной жизни и радости футбольных побед», — говорится в сообщении клуба.

Фото доступно в "твиттере" «Уфы».

Матч «Уфа» — «Ростов» завершился победой хозяев поля со счётом 1:0. После отчётной игры команда расположилась на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ с 20 очками в активе.