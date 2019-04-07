Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дубль Ло Чельсо принёс «Бетису» победу над «Вильярреалом»

Дубль Ло Чельсо принёс «Бетису» победу над «Вильярреалом»
Футбол / Испания

Состоялся заключительный матч 31-го тура испанской Примеры. «Бетис» дома принимал «Вильярреал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Дублем в составе победителей отметился аргентинский полузащитник Джованни Ло Чельсо. Гости смогли ответить только голом защитника Рамиро Мори. На 88-й минуте «Вильярреал» получил прекрасную возможность уйти от поражения. Однако Санти Касорла не смог переиграть Пау Лопеса ударом с пенальти, который был назначен за игру рукой в штрафной площади своей команды Марком Бартрой.

После отчётного тура «Бетис» идёт на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 43 очка. «Вильярреал» расположился в зоне вылета — на 18-й позиции. Команда набрала 30 баллов.

Испания - Примера. 31-й тур
07 апреля 2019, воскресенье. 21:45 МСК
Бетис
Севилья
2 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 – Ло Чельсо – 11, 1:1 – Мори – 13, 2:1 – Ло Чельсо – 63
Дубль Аспаса позволил «Сельте» обыграть «Реал Сосьедад»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент