Дубль Ло Чельсо принёс «Бетису» победу над «Вильярреалом»

Состоялся заключительный матч 31-го тура испанской Примеры. «Бетис» дома принимал «Вильярреал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Дублем в составе победителей отметился аргентинский полузащитник Джованни Ло Чельсо. Гости смогли ответить только голом защитника Рамиро Мори. На 88-й минуте «Вильярреал» получил прекрасную возможность уйти от поражения. Однако Санти Касорла не смог переиграть Пау Лопеса ударом с пенальти, который был назначен за игру рукой в штрафной площади своей команды Марком Бартрой.

После отчётного тура «Бетис» идёт на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 43 очка. «Вильярреал» расположился в зоне вылета — на 18-й позиции. Команда набрала 30 баллов.