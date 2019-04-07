Слуцкий: «Аякс» должен сказать спасибо «Витессу». Я люблю красные розы

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал ничейный результат матча 29-го тура чемпионата Нидерландов с ПСВ (3:3).

«Мы были очень близки к победе. Это была тяжёлая игра, так как ПСВ также нужны очки. Я думаю, „Аякс“ должен сказать спасибо „Витессу“. Жду ли я цветов? Может быть, корзину. Я люблю красные розы.

Если серьёзно, я горжусь командой. У нас были хорошие шансы на победу, но мы бились также и с арбитром. Очень сложно, когда судья играет против тебя.

Я очень злой, так как это произошло не впервые. Подобное произошло у нас с этим арбитром уже в третий раз в сезоне. Мы попросим не назначать его на другие наши матчи, потому что, он, возможно, не любит меня или кого-то из нашей команды. Я очень злюсь, так как он не посмотрел момент с первым пенальти на видеоповторе. Я спрашивал его об этом, но он никогда не отвечает мне", — приводит слова Слуцкого NOS.