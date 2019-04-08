«Шахтёр» не пригласил тренера «Динамо» на послематчевую пресс-конференцию

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич не посетил послематчевую пресс-конференцию по итогам поединка 1/4 финала Кубка Украины против донецкого «Шахтёра», сообщает официальный сайт столичного клуба.

«Как известно, согласно регламенту соревнований, главный тренер команды гостей должен был быть приглашённым пресс-службой принимающего клуба на послематчевую пресс-конференцию первым. Однако, прождав почти час после завершения игры, Александр Хацкевич такого приглашения так и не получил. Зато первым в конференц-зал пригласили главного тренера «Шахтёра» Паулу Фонсеку. Вместе с тем, главный тренер «Динамо» ответил на вопросы журналистов в микст-зоне», — сказано в заявлении киевского клуба.