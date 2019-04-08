Месси увеличил отрыв от Мбаппе в борьбе за «Золотую бутсу» до 12 баллов

Форвард «Барселоны» Лионель Месси упрочил лидерство в споре за «Золотую бутсу» — награду лучшему бомбардиру сезона в Европе.

Гол в ворота «Атлетико» стал для аргентинца 33-м в текущем розыгрыше чемпионата Испании. Его главный преследователь Килиан Мбаппе из «ПСЖ» не сумел отличиться в воскресном матче против «Страсбурга».

Вот как выглядит первая десятка претендентов на «Золотую бутсу»:

1. Лионель Месси («Барселона»): 33 гола (x2.0) / 66 очков

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»): 27 голов (x2.0) / 54 очка

3-5. Фабио Квальярелла («Сампдория»): 21 гол (x2.0) / 42 очка

3-5. Кшиштоф Пёнтек («Милан»): 21 гол (x2.0) / 42 очка

3-5. Роберт Левандовски («Бавария»): 21 гол (x2.0) / 42 очка

6-7. Дуван Сапата («Аталанта»): 20 голов (x2.0) / 40 очков

6-7. Луис Суарес («Барселона»): 20 голов (x2.0) / 40 очков

8. Мбайе Дьян («Галатасарай»): 26 голов (x2.0) / 39 очков

9-10. Криштиану Роналду («Ювентус»): 19 голов (x2.0) / 38 очков

9-10. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»): 19 голов (x2.0) / 38 очков



Система начисления очков в рейтинге происходит по следующей формуле: количество забитых мячей умножается на коэффициент силы чемпионата. Первенства большой пятёрки имеют наивысший коэффициент — 2,0.