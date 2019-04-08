Шупо-Мотинг попросил прощения за свой промах и назвал его настоящим позором

Камерунский нападающий «ПСЖ» Эрик Шупо-Мотинг прокомментировал свой невероятный промах в матче матче 31-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (2:2).

«Сначала я подумал, что Нкунку, возможно, собирается дать мне пас. Когда он пробил по воротам, то я подумал, что защитник может перехватить мяч. После этого, я думал, трогать мне мяч или нет, так как опасался, что могу быть в офсайде. Всё прошло очень быстро. Я коснулся мяча, но он попал в штангу. Это настоящий позор для меня. Я думал, что мяч залетит в ворота после удара Нкунку самостоятельно. Я прошу прощения за это, но мы должны продолжать играть с высоко поднятой головой», — приводит слова Шупо-Мотинга Get French Football News со ссылкой на Canal+.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» Football on BT Sport.