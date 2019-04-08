Могилевец — о матче с «Арсеналом»: очень хотелось выиграть, но это футбол

Полузащитник «Рубина» и сборной России Павел Могилевец прокомментировал результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Встреча состоялась в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 0:0.

«Удовлетворены игрой. В каких-то моментах, конечно, ошибались, будем над этим работать. Очень хотелось выиграть, но это футбол, и итоговый результат сегодня такой.

Что Курбан Бекиевич говорил мне на повышенных тонах во втором тайме? Обычный рабочий момент. Чуть неправильно я поступил, не так, как мы договаривались перед игрой, поэтому чуть-чуть возникло недопонимание», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

«Рубин», набрав 30 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Арсенал» (31) остался на 7-м месте.

В следующем туре «Рубин» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 12 апреля. «Арсеналу» предстоит домашняя игра с екатеринбургским «Уралом», которая пройдёт 13 апреля.