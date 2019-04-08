Сигурдссон: все только и говорили, что главный матч сезона – против «Спартака»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:0).

«Это важнейшая победа для нас. Мы знали, что будет тяжело. Рад, что удалось завоевать три очка. Мы начали встречу не так хорошо, как требовалось. Наверное, было слишком много эмоций. Но второй тайм провели очень здорово, и это решило исход матча.

Первый гол? Защитник и вратарь «Спартака» не поняли друг друга. Мы нанесли три или четыре удара в створ, они были заблокированы. Но потом я наконец смог отправить мяч в ворота.

Согласен ли с тем, что второй мяч решил исход матча? Да, на все сто. Прежде всего нам нужно было открыть счёт, а потом удалось укрепить преимущество. После этого мы постарались успокоить игру — отошли назад и стали обороняться.

Самый ли это важный дубль в моей карьере? Да. С того момента, как я перешёл в ЦСКА, все только и говорили о том, что самый важный матч в сезоне — против «Спартака». Так что это здорово – забить два гола и завоевать три очка!» — приводит слова Сигурдссона пресс-служба ЦСКА.