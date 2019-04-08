Бердыев: удовлетворён игрой «Рубина» в матче с «Арсеналом», но не результатом

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Встреча состоялась в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 0:0.

«Два разных тайма. В первом тайме молодёжь не была столь уверена, как во втором. Есть удовлетворение от игры, но от результата нет.

Сагитов? Отыграл неплохо, особенно второй тайм. Потом подустал – если бы продолжал двигаться дальше, может, и без замены сыграл бы. Если вот так будет играть, будет прибавлять. Хотя реализация оставляет желать лучшего, но это общая проблема. Благо, он работает.

Доволен ли игроками, вышедшими на замену? Фрагментарно да. А в целом… Вроде как усилили, но это та тройка, которая должна намного усиливать. Такого ощущения не было, что эта тройка вышла и сработала. Фрагментарно были моменты, полумоменты», — приводит слова Бердыева пресс-служба клуба.

«Рубин», набрав 30 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Арсенал» (31) остался на 7-м месте.

В следующем туре «Рубин» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 12 апреля. «Арсеналу» предстоит домашняя игра с екатеринбургским «Уралом», которая пройдёт 13 апреля.