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Дубль Сеферовича и гол Пицци с пенальти — в обзоре матча «Фейренсе» — «Бенфика»

Дубль Сеферовича и гол Пицци с пенальти — в обзоре матча «Фейренсе» — «Бенфика»
Футбол / Прочие турниры

В матче 28-го тура португальской Примейры «Фейренсе» принимал «Бенфику». Встреча прошла в Санта-Марии-да-Фейре на стадионе «Марколину-ди-Каштру» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Дубль в составе победителей оформил форвард Харис Сеферович. Забитыми мячами также отметились защитник гостей Андре Алмейда и Пицци. Автором единственного гола в составе «Фейренсе» стал нападающий Фабиу Старжеон.

Видеообзор матча также доступен на «Чемпионате».

Беспроигрышная серия «Бенфики» в чемпионате Португалии достигла 13 матчей. Команда из Лиссабона одержала 12 побед и один раз сыграла вничью. «Фейренсе» не выигрывает уже в течение 26 встреч.

«Бенфика», набрав 69 очков, возглавляет турнирную таблицу Примейры, «Тондела» (15) занимает 18-е место.

Португалия - Примейра. 28-й тур
07 апреля 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Фейренсе
Санта-Мария-да-Фейра
1 : 4
Бенфика
Лиссабон
1:0 – Старжеон – 10, 1:1 – Пицци – 40 (пен), 1:2 – Алмейда – 45+2, 1:3 – Сеферович – 49, 1:4 – Сеферович – 89
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