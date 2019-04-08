Дубль Сеферовича и гол Пицци с пенальти — в обзоре матча «Фейренсе» — «Бенфика»

В матче 28-го тура португальской Примейры «Фейренсе» принимал «Бенфику». Встреча прошла в Санта-Марии-да-Фейре на стадионе «Марколину-ди-Каштру» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Дубль в составе победителей оформил форвард Харис Сеферович. Забитыми мячами также отметились защитник гостей Андре Алмейда и Пицци. Автором единственного гола в составе «Фейренсе» стал нападающий Фабиу Старжеон.

Видеообзор матча также доступен на «Чемпионате».

Беспроигрышная серия «Бенфики» в чемпионате Португалии достигла 13 матчей. Команда из Лиссабона одержала 12 побед и один раз сыграла вничью. «Фейренсе» не выигрывает уже в течение 26 встреч.

«Бенфика», набрав 69 очков, возглавляет турнирную таблицу Примейры, «Тондела» (15) занимает 18-е место.