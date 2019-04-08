В «Реале» уверены в летнем переходе Азара, «Челси» требует £ 100 млн за игрока

Мадридский «Реал» продолжает вести переговоры о приобретении нападающего «Челси» Эдена Азара в летнее трансферное окно.



Как сообщает Sky Sports, в стане «сливочных» уверены в предстоящем переходе бельгийца. Лондонский клуб настаивает на сумме в £ 100 млн (€ 116 млн), несмотря на то, что контракт форварда рассчитан до лета 2020 года. Осложняет положение синих запрет на трансферы, наложенный ФИФА в связи с многочисленными нарушениями при переходах молодых футболистов.



28-летний Азар перешёл в «Челси» летом 2012 года из «Лилля». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 14 голов (четыре — с пенальти), а также отметился 12 результативными передачами.



Погба — следующая трансферная цель «Реала» после Азара