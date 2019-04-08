Панюков: «Урал» не та команда, которая должна играть в стыках

Нападающий «Урала» Андрей Панюков поделился мнением о домашнем матче 22-го тура РПЛ с «Енисеем» (3:2), в котором он забил победный гол и сделал голевую передачу.



«Эмоции зашкаливают, потому что смогли сделать камбэк при счёте 2:0. Я благодарен команде, что игроки не выключились после 0:2 и сделали счёт 3:2. Никто не останавливался, всем спасибо, счёт на табло. Мы понимали, что даже ничья нас не устраивает. Даже при 2:2 „Урал“ атаковал. В первом тайме было всё скомканно, пенальти, мало моментов. Двоякое ощущение, но слава богу, что всё так закончилось для „Урала“. Команда не набирала очков и опускалась ниже, но мы не та команда, которая должна играть в стыках», – сказал Панюков в интервью клубному телевидению.

«Урал» вырвал победу у «Енисея», проигрывая в ходе матча со счётом 0:2