Бывший защитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау, в настоящее время защищающий цвета «Риу Аве», прокомментировал свой уход из «Королевского клуба».



«Много чего произошло, и, если бы я мог объяснить, что случилось 31 августа, вы бы всё поняли. Я хотел бы рассказать об этом, но, к сожалению, не могу.



У меня была прекрасная карьера, я завоевал множество титулов, играл в лучших клубах в мире, а сейчас, к счастью, вернулся домой. Я не оглядываюсь назад и не думаю, где мог бы быть. Сейчас я здесь и хочу помочь своей команде», — цитирует Коэнтрау Marca.



Коэнтрау является воспитанником «Риу Аве», за основную команду которого выступал с 2005 по 2007 год. Впоследствии он перешёл в «Бенфику», также играл в «Насьонале» и «Сарагосе». В 2011 году «Реал» приобрёл защитника за € 30 млн. В составе «сливочных» Коэнтрау выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании. Поиграв на правах аренды за «Монако» и «Спортинг», прошлым летом португалец вернулся в «Риу Аве».

4 года назад он усадил в запас Марсело. А сейчас готов «умереть в бедности» У Фабиу Коэнтрау всё странно.