Мане: «Порту» горит желанием выиграть, у них есть цель, как и у нас

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился ожиданиями от предстоящих матчей с «Порту» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Футболист должен справляться с давлением. Надо стараться получать удовольствие от происходящего. Мы хорошо идём в Лиге чемпионов и в чемпионате, надо наслаждаться моментом. Это главное. Нужно сохранять концентрацию и мотивацию, чтобы достичь своих целей.



У нас остались приятные воспоминания о крупной победе над „Порту“. Но это было год назад. Это придаст им мотивации, и это нормально. Будет большой ошибкой полагаться на события годичной давности. 2018 год в прошлом, нечего о нём вспоминать. „Порту“ горит желанием выиграть. У них есть цель, как и у нас. Пусть победит сильнейший», — цитирует форварда официальный сайт УЕФА.