ЦСКА — Акинфееву: вратарь, капитан, легенда. С днём рождения!

Московский ЦСКА поздравил вратаря Игоря Акинфеева с днём рождения. Сегодня футболисту исполняется 33 года.

«Вратарь. Капитан. Легенда. Игорю Акинфееву — 33. С днём рождения!» — говорится в официальном «твиттере» столичной команды.

Игорь Акинфеев с начала карьеры выступает за ЦСКА, является капитаном команды. С 2004 по 2018 год был игроком сборной России. Шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. 10-кратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина. 2 декабря 2018 года стал первым вратарём в истории советского и российского футбола, сыгравшим 300 матчей на ноль.