Каррера: Федун сказал, что «Спартак» отдал за Рошу не € 8 млн, а вдвое больше

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился подробностями перехода в стан красно-белых бразильского нападающего Педро Роши летом 2017 года.



«Летом 2017 года я просил купить двух футболистов «Гремио» — Луана и Эвертона. К сожалению, первый оказался слишком дорогим, а второго не одобрила селекционная служба «Спартака». И вот когда за несколько часов до закрытия трансферного окна клуб предложил мне Педро Рошу, я, зная, что впереди у нас длинный и сложный сезон с борьбой на три фронта, согласился. Вице-президент тогда попросил меня, как обычно в таких случаях, подтвердить моё согласие, отправив сообщение президенту, что я и сделал.



Хочу прояснить, что я видел своими глазами сообщение, в котором представитель Роши объявил: отступные игрока по контракту с «Гремио» составляют € 8 млн. На эту цифру я и давал своё согласие. Ну и был сильно удивлён и расстроен, когда через какое-то время господин Федун сообщил мне, что «Спартак» заплатил за Рошу в два раза больше», — приводит слова Карреры Sport24.



Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатил за Рошу € 12 млн. В начале апреля форвард перебрался в «Крузейро» на правах аренды € 800 тыс. с правом выкупа за € 11,5 млн. При этом, чтобы активировать опцию выкупа, «Крузейро» должен уведомить «Спартак» о своём намерении не менее чем за 40 дней до конца аренды.



В нынешнем сезоне Роша принял участие в 1 матче Российской Премьер-Лиги, проведя на поле 63 минуты, и не отметился результативными действиями. Контракт игрока со «Спартаком» действителен до лета 2021 года.

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