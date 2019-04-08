«МЮ» следит за Акостой, в январе игрок был близок к переходу в «ПСЖ»

Полузащитник «Ди-Си Юнайтед» Лусиано Акоста вновь привлёк внимание европейского топ-клуба, сообщает The Athletic.



По словам издания, за развитием аргентинского футболиста следит «Манчестер Юнайтед». Скауты английского клуба уже посетили несколько матчей «Ди-Си Юнайтед», последним из которых стала встреча с «Лос-Анджелесом» (6 апреля), в которой хавбек провёл на поле 73 минуты, не отметившись результативными действиями, а команда проиграла со счётом 0:4.



Напомним, перед закрытием зимнего трансферного окна Акоста должен был перейти в «Пари Сен-Жермен» за € 8,5 млн, однако сделка сорвалась, поскольку руководство «Ди-Си Юнайтед» начало настаивать на включении в договор солидного процента с перепродажи игрока.



В нынешнем сезоне MLS 24-летний полузащитник принял участие в пяти матчах, в которых записал на свой счёт один гол.

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