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«МЮ» следит за Акостой, в январе игрок был близок к переходу в «ПСЖ»

«МЮ» следит за Акостой, в январе игрок был близок к переходу в «ПСЖ»
Футбол / Англия

Полузащитник «Ди-Си Юнайтед» Лусиано Акоста вновь привлёк внимание европейского топ-клуба, сообщает The Athletic.

По словам издания, за развитием аргентинского футболиста следит «Манчестер Юнайтед». Скауты английского клуба уже посетили несколько матчей «Ди-Си Юнайтед», последним из которых стала встреча с «Лос-Анджелесом» (6 апреля), в которой хавбек провёл на поле 73 минуты, не отметившись результативными действиями, а команда проиграла со счётом 0:4.

Напомним, перед закрытием зимнего трансферного окна Акоста должен был перейти в «Пари Сен-Жермен» за € 8,5 млн, однако сделка сорвалась, поскольку руководство «Ди-Си Юнайтед» начало настаивать на включении в договор солидного процента с перепродажи игрока.

В нынешнем сезоне MLS 24-летний полузащитник принял участие в пяти матчах, в которых записал на свой счёт один гол.

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