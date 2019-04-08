Мюллер: первый тайм с «Боруссией» был невероятный, редко видел что-то подобное

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал матч 28-го тура Бундеслиги, в котором его команда принимала дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

«Первый тайм был невероятным. Редко мне приходилось видеть что-то подобное на „Альянц-Арене“. Мы не только играли в футбол, но мы также шли в единоборства и выигрыввали их. Мы хотели послать футбольному миру сигнал, показать, что чемпионство будет нашим. Мы вернули себе преимущество. Теперь всё в наших руках. Но для начала мы должны выиграть шесть оставшихся матчей. Это очевидно», — цитирует форварда официальный сайт мюнхенского клуба.

«Бавария», набрав 64 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «Боруссия» (63) занимает второе место.