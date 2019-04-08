Сарри недоволен, что «Челси» сыграет с «Вест Хэм Юнайтед» в понедельник

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри недоволен тем, что Премьер-лига решила поставить матч синих против «Вест Хэм Юнайтед» на вечер понедельника. Уже в четверг «Челси» предстоит сыграть первый четвертьфинальный матч Лиги Европы против «Спарты».

«Не понимаю этого решения АПЛ, потому что мы отправляемся в Прагу как английская команда. Не пойму, почему мы должны сыграть в понедельник, это очень странно. Возможно, Премьер-лига ответила бы, что в Лиге чемпионов у английских команд тоже лишь по три дня на подготовку. Но в нашем случае не было необходимости создавать данную проблему», — цитирует Сарри The Guardian.

«Челси» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе столичной команды 63 очка.