УЕФА назначил судей на матчи «МЮ» — «Барселона» и «Аякс» — «Ювентус»

УЕФА назначил арбитров на первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» и «Аякс» – «Ювентус». Встречи пройдут 10 апреля, начало – в 22:00 по московскому времени.



Матч «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» будет судить итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. Ему будут помогать лайнсмены Филиппо Мели и Маттео Пассери. Резервный судья – Даниэле Орсато. Видеопомощники рефери – Массимилиано Иррати и Марко Гвида.



Встречу «Аякс» – «Ювентус» обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом дель Серро. Ему будут помогать лайнсмены Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Резервный судья – Тасос Сидиропулос. Видеопомощники рефери – Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес.