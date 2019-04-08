Видео: реакция Мбаппе на чудовищный промах Шупо-Мотинга

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе остался в недоумении от промаха своего партнёра по атаке Эрика Шупо-Мотинга в матче 31-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом» (2:2).



На 28-й минуте встречи полузащитник парижского клуба Кристофер Нкунку перебросил мяч через голкипера соперников, а Шупо-Мотинг решил добить его в сетку, находясь на линии ворот, но вместо этого попал в штангу. В итоге мяч достался игрокам соперника.



Мбаппе, который в тот момент находился на скамейке запасных, не стал скрывать удивления промаху Шупо-Мотинга, чем развеселил комментаторов матча.

Видео доступно в «твиттере» Goal.

30-летний Шупо-Мотинг перешёл в «ПСЖ» прошлым летом из «Сток Сити» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей в Лиге 1, в которых забил два гола.