Коне: считаю, в матче с «Рубином» я проявил себя достаточно хорошо

Защитник тульского «Арсенала» Бакари Коне поделился мнением о выездном матче 22-го тура чемпионата России против «Рубина» (0:0).



«Первый матч в лиге старался отыграть хорошо. Отлично, что мы смогли заработать очко. Шансы у обеих команд были равны. Нам было немножко тяжелее, потому что играли на выезде. Но в целом матч складывался удачно для нас, мы создавали моменты, атаковали.



Я уже нахожусь в команде два месяца и всё это время внимательно наблюдал за тем, как играет команда. Считаю, что в этом матче я проявил себя достаточно хорошо. Но всегда можно стремиться к лучшему. Надеюсь, что ещё покажу свою лучшую форму, потому что понимаю, как играют команды в чемпионате», — сказал защитник в интервью клубному телевидению.

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