«Вест Хэм» не будет продлевать контракт с Кэрроллом

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Эндрю Кэрролл перенёс операцию на голеностопе и в нынешнем сезоне уже не сможет выйти на поле. Как сообщает Daily Mail, в то же время лондонский клуб не собирается продлевать с 30-летним футболистом контракт, срок которого истекает летом нынешнего года.

Ранее в СМИ уже была информация, что игрок заинтересовал «Тоттенхэм Хотспур». В нынешнем сезоне чемпионата Англии Кэрролл сыграл 12 матчей (из них 3 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.

«Вест Хэм» после 32 туров занимает в турнирной таблице Премьер-лиге 11-е место с 42 очками в активе. Кэрролл раньше также выступал за «Ньюкасл Юнайтед», «Престон Норт Энд» и «Ливерпуль».