Экс-тренер «Шахтёра»: голы Ракицкого совершенно не удивляют – это его козырь

Бывший тренер «Шахтёра», а ныне наставник сборной Молдавии Александр Спиридон прокомментировал два мяча, которые забил защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, ранее выступавший за донецкий клуб.

«Срна был очень классным исполнителем стандартов. Когда Дарио был в порядке, только Пирло и Жуниньо Пернамбукано могли сравниться с ним в этом компоненте. У Срны была своя «территория» — всё, что ближе 25 метров от ворот. То, что дальше, отдавалось Ракицкому. Ярославу от природы дан мощный удар, но он постоянно совершенствовал его после тренировок, устраивал игры с партнёрами. Меня его голы совершенно не удивляют – это козырь Ракицкого. Гилерме наверняка изучал его манеру исполнения, и тем не менее удар оказался неберущимся.



Если помните, я сразу охарактеризовал Ракицкого как лучшего центрального защитника РПЛ на данный момент. Поначалу, когда присутствовало недопонимание с партнёрами, он допустил несколько тактических ошибок в Лиге Европы, но теперь снова демонстрирует высокий уровень. Считаю, что с приобретением Ракицкого, Барриоса и Азмуна «Зенит» приблизил себя к званию чемпиона. За счёт Ракицкого «Зенит» разнообразил выход из обороны: теперь можно быстро поменять акцент атаки на противоположный фланг диагональной передачей даже не на 30-40, а на 60-70 метров. Это намного упрощает организацию игры. Плюс голы – он и прежде забивал регулярно», — сказал Спиридон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.