Болельщик «Ливерпуля» выйдет из больницы впервые после нападения фанатов «Ромы»

Болельщик «Ливерпуля» Шон Кокс, пострадавший от фанатов «Ромы» перед первым полуфинальным матчем прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, добился значительного прогресса в своём выздоровлении.



Как сообщает talkSPORT, в ближайшее время Кокс впервые за последний год покинет больницу, чтобы посетить благотворительный матч, организованный для сбора средств на его лечение. Участие во встрече примут команды легенд «Ливерпуля» и ирландского футбола, игра пройдёт в Дублине 14 апреля.



Напомним, в результате нападения Кокс, являющийся отцом троих детей, получил серьёзную травму головы. Его доставили в больницу в критическом состоянии. Сейчас он проходит продолжительную и дорогостоящую реабилитацию. Чтобы покрыть расходы, был запущен сбор средств. В конце декабря 2018 года сообщалось, что семье болельщика удалось собрать € 1,1 млн.

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