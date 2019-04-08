Моуринью: «Ливерпуль» победит «Порту», а «Ман Сити» — кандидат на победу в ЛЧ

Португальский специалист Жозе Моуринью поделился ожиданиями от предстоящих матчей 1/4 финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити», а также «Ливерпулем» и «Порту». Встречи состоятся завтра, 9 апреля.

«Конечно, «Манчестер Сити» — кандидат на победу в турнире. Но это первая игра в Лиге чемпионов для «Тоттенхэма» на новом стадионе. Думаю, это будет дополнительной мотивацией для хозяев. Не удивлюсь, если они доставят «Сити» неприятности.

«Ливерпуль» победит «Порту». Они осознают, что не стоит вспоминать прошлогоднюю победу над португальцами со счётом 5:0. Конечно, этот результат практически нереально повторить, но подопечные Юргена Клоппа выиграют», — приводит слова Моуринью «RT на русском».