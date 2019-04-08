Хомуха: не готов назвать Ракицкого лучшим исполнителем штрафных в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мыслями о стиле исполнения штрафных защитника сине-бело-голубых Ярослава Ракицкого.



«Действительно, стиль исполнения штрафных у нас одинаковый – обводящий удар мяча через стенку. Единственное отличие: я бил с правой, а Ракицкий – с левой. У футболиста от природы должна быть предрасположенность к выполнению стандартов, но и серьёзная работа на тренировках имеет большое значение. Я, например, две-три тренировки в межигровом цикле посвящал этому элементу. Оставался на поле после занятия и работал. Не думаю, что для вратаря принципиально, левша соперник или правша. Дополнительную сложность для него создаёт партнёр бьющего. Занимая позицию под удар с правой ноги, он отвлекает голкипера и оказывает помощь одноклубнику. Вратарь вынужден до последнего момента ждать удара. Смысл в том, чтобы он раньше времени не бежал в угол. Дёрнись он туда, другой игрок пробьёт в противоположный угол. На этом Ракицкий и поймал Гилерме. В первом голе Ракицкого, «Оренбургу», шансов у вратаря было немного, а вчера кипер не сумел вовремя среагировать на удар. Мяч пошёл не в самый верхний угол, а недалеко от центра – наверное, Гилерме мог бы выручить. Я ещё в момент разбега примерно понимал, куда полетит мяч.



Не готов назвать Ракицкого лучшим исполнителем стандартов в РПЛ. В других командах тоже есть мастера штрафных, например Фернандо в «Спартаке». Голы Ракицкого бросаются в глаза, потому что забивались два тура подряд, и все активно заговорили об этом», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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