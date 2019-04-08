Болельщики «Арсенала» признали Левашова лучшим игроком в марте

В официальной группе «Арсенала» в социальной сети «ВКонтакте» завершилось голосование за звание лучшего игрока месяца. Победу одержал вратарь тульской команды Михаил Левашов.

В прошлом месяце 27-летний футболист провёл в составе «канониров» в Российской Премьер-Лиге четыре матча, в которых не пропустил ни одного матча. Сухая серия голкипера на данный момент составляет уже 360 минут. Всего же Левашов в нынешнем сезоне РПЛ сыграл 14 встреч, в которых пропустил 16 мячей.

После 22 туров «Арсенал» занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги седьмое место с 31 очком в активе. В следующем туре тульская команда на своём поле сыграет против «Урала». Встреча состоится 13 апреля.