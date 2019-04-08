Болельщики «Уфы» признали Игбуна лучшим игроком в марте

Болельщики «Уфы» признали нападающего команды Сильвестра Игбуна лучшим игроком команды в марте. Как сообщает официальный сайт клуба, в голосовании среди болельщиков 28-летний футболист набрал 39,4% голосов.

На втором месте оказался полузащитник Оливье Тилль (10,5% голосов), на третьей строчке – хавбек Кэтэлин Карп (10% голосов).

В прошлом месяце Игбун провёл в составе уфимского клуба четыре матча в Российской Премьер-Лиге, отметившись тремя забитыми мячами. Всего же форвард в нынешнем сезоне провёл в РПЛ 20 матчей, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

Подопечные Вадима Евсеева после 14 туров занимают в турнирной таблице Премьер-Лиги 14-е место, набрав 20 очков.