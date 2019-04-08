«Оренбург» — «Ахмат»: команды огласили стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Ахмата» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 8 апреля, и начнётся в 17:00 мск.



Состав «Оренбурга»: Евгений Фролов, Андрей Малых, Михаил Сиваков, Сергей Терехов, Савелий Козлов, Силвие Бегич, Сергей Бреев, Алексей Сутормин, Денис Попович, Дениэль Мишкич, Джордже Деспотович.



Состав «Ахмата»: Евгений Городов, Ризван Уциев, Заурбек Плиев, Милад Мохаммади Кешмази, Зоран Нижич, Олег Иванов, Антон Швец, Раванелли, Исмаэл Силва, Дамьян Шиманьский, Беким Балай.



Матч «Оренбург» – «Ахмат» состоится сегодня, 8 апреля, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Оренбург» — «Ахмат»: эксперты оценили шансы команд в матче 22-го тура РПЛ