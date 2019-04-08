В Филях открылась первая школа «Спартак Юниор» в Москве

В декабре 2018 года «Спартак» запустил масштабную программу по подготовке юных футболистов, и уже в марте первая школа «Спартак Юниор» в Москве распахнула свои двери для юных спортсменов, желающих стать частью клуба.



Несмотря на прохладную погоду, пробную тренировку в спортивном культурно-патриотическом комплексе «Фили» по адресу: Новозаводская ул., д. 27А, стр. 1 посетили около 50 юных футболистов в возрасте от 6 до 12 лет. Были сформированы первые группы, которые уже приступили к регулярным тренировкам.



Тренировки в школе проходят по методикам академии им. Ф.Ф. Черенкова. Все тренеры, задействованные в проекте, прошли стажировку и сертификацию и будут выступать в качестве скаутов академии. Все дети, посещающие тренировки в школе «Спартак Юниор», с юного возраста автоматически попадут в систему клуба и будут находиться под постоянным надзором тренеров академии. Таким образом, наиболее талантливые воспитанники получают реальный шанс защищать цвета любимого клуба и в дальнейшем.



Набор в школу ведётся по телефону +7 (499) 110-08-48 и на сайте fsspartak.com.