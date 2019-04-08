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РПЛ может изменить правила по использованию пиротехники на матчах

РПЛ может изменить правила по использованию пиротехники на матчах
Футбол / РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился впечатлениями от посещения матча 22-го тура между «Спартаком» и ЦСКА (0:2).

«На протяжении нескольких сезонов статистика указывала на значительное снижение использования пиротехнических средств во время матчей РПЛ. Да, локально файеры на трибунах мы видим, особенно на матчах принципиальных соперников. Однако подобная ситуация складывается не только в России, но и во многих ведущих европейских чемпионатах, где так же, как и у нас, пронос и использование пиротехники запрещены.

Не понимаю, какое удовольствие может быть от дыма, из-за которого не видно поля и нечем дышать. Но если говорить о пиротехнике как об элементе большого футбольного шоу, то скажу, что мы рассматриваем альтернативные варианты. С такой инициативой уже выступали некоторые фанатские объединения. Речь идёт о сухом льде, пищевых красках холи и других средствах. Но и здесь нужно тщательно разработать ряд мер, которые полностью будут отвечать всем стандартам безопасности», — цитирует «RT на русском» Прядкина.

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