«Реал» хочет покрыть часть суммы трансфера Азара продажей Хамеса и Ковачича

Мадридский «Реал» продолжает переговоры с лондонским «Челси» о приобретении нападающего Эдена Азара.



Как сообщает AS, руководство «сливочных» рассчитывает покрыть большую часть суммы трансфера бельгийского футболиста за счёт продаж полузащитников Матео Ковачича и Хамеса Родригеса, которые в настоящий момент выступают на правах аренды за «Челси» и «Баварию» соответственно. Лондонский клуб хочет получить за Азара £ 100 млн (€ 116 млн).



В арендном соглашении Хамеса прописана опция выкупа за € 42 млн, и летом «Баварии» предстоит принять решение о её активации. «Челси» в свою очередь хочет заполучить Ковачича на постоянной основе, но проблемой является трансферный бан, наложенный на клуб ФИФА за нарушения при переходах юных футболистов.



В нынешнем сезоне 28-летний Азар принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 14 голов (4 — с пенальти), а также отметился 12 результативными передачами.

В «Реале» уверены в летнем переходе Азара, «Челси» требует £ 100 млн за игрока