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Мата: матчи с «Барселоной» в Лиге Чемпионов невероятно мотивируют нас

Мата: матчи с «Барселоной» в Лиге Чемпионов невероятно мотивируют нас
Футбол / Лига чемпионов

Испанский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», который состоится 10 апреля.

«Четвертьфинальный раунд Лиги чемпионов с «Барселоной» — это, без сомнения, огромный вызов, который мотивирует нас. Мы движемся к нему с волнением и мотивацией, иначе и быть не может. Мы должны быть конкурентоспособными и готовыми к битве, но также должны наслаждаться этим.

Мы чувствуем то же, что чувствуют фанаты в дни, предшествующие игре. Мы уверены, что атмосфера на „Олд Траффорд“ будет невероятной.

Я играл с «Барселоной» много раз за свою карьеру. У меня было много разных результатов с ней во многих соревнованиях… Но невозможно забыть полуфинал Лиги чемпионов [с «Челси»] в 2012 году. Мне посчастливилось забить гол им, и я знаю, что любые игры с таким большим соперником всегда особенные.

Это, несомненно, отличная команда, но мы сделаем всё возможное, чтобы изменить баланс сил в нашу пользу и пройти в полуфинал. Как говорит босс, матчи с „Барселоной“ можно рассматривать как гору. Но горы существуют, чтобы их покорять», — приводит слова Маты официальный сайт клуба.

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