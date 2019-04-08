Клопп: «Ливерпуль» надеялся избежать встречи с «Порту» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту». Встреча состоится завтра, 9 апреля, и начнётся в 22:00 мск.



«Ливерпуль» надеялся избежать встречи с «Порту» в Лиге чемпионов. Сейчас я взволнован. Мы уважаем соперника, это опытная и сильная команда. Думаю, они тоже не хотели себе в соперники «Ливерпуль». Нам необходимо не терять концентрацию в нужные моменты и действовать слаженно, чтобы показать хороший результат.



Салах? Безголевая серия не беспокоила ни нас, ни его. Салах — взрослый человек. Он всегда полностью выкладывается на тренировках и помогает команде в матчах. Конечно, когда забиваешь прекрасный гол, это помогает в психологическом плане», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.