В Англии футболист более двух часов пролежал на газоне в ожидании скорой помощи

В матче Южной национальной лиги Англии «Труро Сити» — «Конкорд Рейнджерс» игрок команды хозяев пролежал на газоне более двух часов, ожидая скорой помощи, сообщает BBC.



По информации источника, футболист «Труро Сити» Майкл Эрв неудачно приземлился на газон и повредил плечо. Медицинский штаб клуба пытался оказать игроку помощь, однако медикам не удалось унести футболиста на носилках из-за сильной боли. Арбитру пришлось остановить матч.



Машина скорой помощи прибыла к стадиону спустя 2,5 часа, так как диспетчер изначально неверно обозначил категорию вызова. В службе сообщили, что отреагировали на вызов в рамках расчётного времени. После инцидента руководство лиги занялось разработкой решения для устранения подобных случаев.