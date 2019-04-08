Ван Дейк: у «Порту» отличный подбор игроков, «Ливерпулю» предстоит тяжёлый матч

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту».



«Соперник не хочет пережить то, что пережил в прошлом году. Очень важно собраться и помнить, что нам противостоит крепкая команда. Завтра будет большой матч. Мы знаем, насколько будет тяжело в Порту, а значит, необходимо постараться заложить основу для успеха.



У нас очень классная команда, очень талантливая. Каждый день на тренировках мы отдаём работе все силы. Наши нападающие здорово прессингуют и обороняются. Полузащитники отлично перемещаются и распоряжаются мячом. Каждый из нас трудится на команду, мы бьёмся друг за друга и всегда стараемся сделать немного больше.



Конечно, нам будет не хватать Робертсона. Он провёл большинство матчей, сезон складывается для него великолепно. На мой взгляд, сейчас это сильнейший левый защитник Премьер-лиги. Завтра его роль должен будет сыграть кто-то другой, но я уверен, что у нас всё будет хорошо.



Мы должны быть готовы к битве. Надо постараться оставить свои ворота в неприкосновенности и что-то забить. Если забить не получится, надо будет делать это в Португалии. „Порту“ — очень хорошая команда, они заслужили своё место в четвертьфинале. У них отличный подбор игроков, они здорово прессингуют и организованно обороняются. Нам следует ждать тяжёлого матча.



Мы знаем, как всё работает. Ты можешь разгромить соперника со счётом 3:0, а через неделю ему же уступить. Мы должны быть готовы ко всему. Надо показать то, что мы демонстрируем на протяжении всего сезона. Следует сыграть качественно, хорошо отзащищаться и по возможности пройти дальше», — приводит слова ван Дейка официальный сайт УЕФА.

Клопп: «Ливерпуль» надеялся избежать встречи с «Порту» в Лиге чемпионов