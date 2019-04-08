Жена Мамаева: пока Паша не выйдет, «Краснодар» не может разорвать с ним контракт

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщила, что клуб не может расторгнуть контракт с её мужем, пока он находится в СИЗО.

«Пока Паша не выйдет, контракт с ним расторгнуть не могут. Сейчас он находится под стражей, поэтому логично — переговоры ни с кем вести он не может, решать какие-то вопросы, находясь в СИЗО, тоже. При расторжении контракта в одностороннем порядке, что с их стороны, что с нашей, необходимо выплатить штраф», — приводит слова Мамаевой «Комсомольская правда — Краснодар».

Напомним, что 30-летний Мамаев содержится в СИЗО «Бутырка» по обвинению в избиении нескольких человек в Москве. Также в качестве обвиняемых по этому делу проходят нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий.