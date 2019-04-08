Сон Хын Мин: видел проявления расизма с тех пор, как выступаю в Англии

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин признался, что сталкивался с расизмом в Англии.



«Мы не говорим о таких вещах, потому что иногда товарищи по команде просто не хотят об этом говорить. Если Дэнни Роуз приходит к нам, конечно, мы стараемся помочь, но как игроки и как люди, мы должны попытаться защитить себя.



Вокруг много разговоров о расизме, я видел его проявления с тех пор, как выступаю в Англии. Думаю, лучшая реакция — никак на это не отвечать. Это лучший способ. Ты играешь в футбол, ты человек, и никакого значения не имеет, откуда ты и кто ты. Всё это неважно. Мы играем в футбол — это единственное, что имеет значение. Мы защищаем игроков, которые страдают от проявлений расизма, и боремся все вместе», — приводит слова Мина Sky Sports.

Роуз — о штрафах за расизм на трибунах: я столько же трачу за ночь в Лондоне