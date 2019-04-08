Румынский арбитр сделал предложение коллеге прямо на поле

Перед началом матча 4-й румынской лиги между клубами «Орадя» и «Диосиг» ассистент арбитра Мариуш Матица сделал предложение своей девушке Гьорги Думе, которая также работала на игре в качестве лайнсмена. Об этом сообщает bihon.ro.

«Ты выйдешь за меня замуж?» — спросил рефери под аплодисменты зрителей и игроков обеих команд, предлагая Думе обручальное кольцо. «Да, от всего сердца», — ответила девушка, не сдержав слёз.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Mihai.

Мариуш (22 года) и Гьорги (21 год) вместе почти три года, и это был не первый случай, когда они работали вместе на матче.

«Мы познакомились во время одного из матчей. Она девять лет занималась лёгкой атлетикой, и я попросил её помочь мне в разработке спринтерской тактики. С тех пор мы неразлучны», — рассказал Матица.