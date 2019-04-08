В чемпионате Нидерландов—2019/20 появятся мячи с сюжетами Рембрандта

В следующем сезоне в чемпионате Нидерландов будут использовать мячи с сюжетами из творчества голландского художника Рембрандта. Об этом сообщает официальный сайт Эредивизии.

Презентация мяча к следующему сезону состоялась в амстердамском художественном музее «Рейксмюсеум», в котором представлено немало работ Рембрандта.

Игровой снаряд изготовлен компанией Derbystar и получил название «Рембрандт». Мяч изготовлен в белом цвете, и на его поверхности нанесены сюжеты Рембрандта.

2019 год является в Нидерландах годом Рембрандта, который ушёл из жизни 350 лет назад, в 1669 году.

По словам генерального директора «Рейксмюсеума» Тако Диббитса, выбор Рембрандта в качестве «дизайнера» мяча является прекрасным дополнением к мероприятиям по празднованию «Года Рембрандта». Диббитс полагает, что Рембрандт был художником уровня лучших футболистов Эредивизии.