Моуринью: «Барселона» отнесётся к «Манчестер Юнайтед» со всем уважением

Португальский специалист Жозе Моуринью рассказал, чего ожидает от матчей 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» и «Аякс» — «Ювентус». Встречи состоятся 10 апреля.



«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне обыгрывал «Ювентус» и «ПСЖ», почему бы ему не сделать то же самое с «Барселоной»? Но испанцы знают об этом и отнесутся к «Манчестер Юнайтед» и «Олд Траффорд» со всем уважением. Месси наверняка захочет оставить свой след на поле этого мистического стадиона.



«Аякс» — «Ювентус» — это молодость против опыта. «Аякс» может создать проблемы своей динамикой и творческим подходом. Но «Ювентус» не повторит ошибок ужасного матча с «Атлетико» в Мадриде. Туринцы подойдут к игре с другим подходом. Это будет великолепный матч для просмотра, я уверен», — приводит слова Моуринью «RT на русском».

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