Быстров: у «Зенита» была задача выиграть Лигу чемпионов, но Спаллетти обосрался

Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров обвинил бывшего тренера Лучано Спаллетти в том, что петербургский клуб не выиграл Лигу чемпионов.

«Руководство предупредило, что клуб взял новый курс и хочет выиграть Лигу чемпионов. Понятно, что против таких целей никто выступать не будет. Не думайте, мы не навязывали свою точку зрения руководству. Что, мол, надо брать этих, а вот этих не надо. Менеджеры нас выслушали, сказали, что мы правы, что надо усиливаться, но не забывать о своих воспитанниках. С нами согласились, но в итоге сделали по-своему.



Денисов не просил перед игрой с «Крыльями Советов» никаких денег. Не было такого, что Денисов сказал, мол, я не буду играть, пока не поднимите зарплату до уровня иностранцев. Игоря вернули в состав, потому что мы об этом постоянно просили. Как только Денисов вернулся в основу, то на общем собрании попросил Спаллетти при всех сказать, на самом ли деле он вместе с руководством обсуждал с Денисовым зарплату. Лучано замялся, так как он же и был инициатором отправки Игоря и Кержакова в дубль. Якобы они портят атмосферу в коллективе. Но ему в итоге пришлось признать, что Игорь не говорил с руководством о деньгах.

Мы не были против усиления. А Халк и Витсель — отличные футболисты. Но усиление нужно было делать грамотно, чтобы остальные ребята, которые много сделали для клуба, не пострадали. А в итоге тренер с согласия руководства решил взять всё в свои руки, но обосрался. Ему надо было на кого-то свалить неудачи команды. Спаллетти было проще обвинить русских игроков во всех смертных грехах, чем искать причины в себе. Когда тебе для усиления покупают игроков за 100, а может быть, 200 миллионов долларов, а ты не можешь обыграть «Крылья Советов», сразу возникает вопрос: «Почему?» — приводит слова Быстрова портал Sportbox.