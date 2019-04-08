Стерлинг: знаю, что я чёрный, и горжусь этим

Полузащитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признался, что гордится своим цветом кожи.



«Не думаю, что я как-то пытаюсь изменить ситуацию с расизмом. Я хочу рассказать о том, что чувствуют люди, которым приходилось испытывать расизм на себе. Я человек, и когда я чувствую, что что-то идёт не совсем правильно, я хочу высказаться на этот счёт. Люди видят ситуацию с моей точки зрения. Думаю, это лучший путь вперёд. Если больше игроков будут выступать, станет только лучше.



Когда я рос, моя мама говорила мне, что я замечательный чёрный ребёнок, и я знаю это. Поэтому, когда кто-то пытается указать мне на мою расовую принадлежность, для меня это не становится новостью. Я знаю, что я чёрный, и я горжусь этим. Я уверен в себе, в своём теле, но оскорбления — это в любом случае неправильно. Мама всегда говорила, что я должен любить себя и то, кем являюсь», — приводит слова Стерлинга Sky Sports.

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