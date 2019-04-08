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Стерлинг: постоянно учусь новому в «Ман Сити», Гвардиола не даёт расслабиться

Стерлинг: постоянно учусь новому в «Ман Сити», Гвардиола не даёт расслабиться
Футбол / Лига чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».

«Лига чемпионов — невероятный турнир. На этой его стадии всё воспринимается по-особому. Надо не терять концентрации и наслаждаться моментом, насколько это возможно.

Секрет моей удачной игры в работе со столь прекрасной командой и невероятным тренером в условиях, в которых я постоянно учусь новому. Всё подталкивает меня не стоять на месте и становиться лучше. Хосеп Гвардиола всегда стоит у тебя за спиной и не даёт расслабиться.

Новый стадион грандиозен. Он очень красив, и я рад, что мне наконец довелось его увидеть. Я много о нём слышал, а теперь приятно увидеть всё воочию. Надеюсь, завтра нас ждёт на этой арене хороший матч», — приводит слова Стерлинга официальный сайт УЕФА.

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