Головин: понимаю, что сделал всё правильно, перейдя в «Монако», а не в «Челси»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, почему он решил перейти из ЦСКА в стан монегасков, а не в лондонский «Челси», который также проявлял интерес.

«Я думал: почему всё пошло плохо, когда я сюда приехал? Думал, что может быть я что-то неправильно делаю. Так всё кардинально поменялось. Но зачем я пришёл, такого рода мыслей не было. Почему-то сразу решил для себя, что мне сначала надо адаптироваться в такой команде, потому что я не знал языка и вообще не был готов к этой культуре и ко всему этому. Я даже сейчас понимаю, что сделал всё правильно. Если бы перешёл в «Челси», всё было бы гораздо сложнее. Там, мне кажется, вообще не дали бы шанса на ошибку», — сказал Головин в интервью Евгению Савину, опубликованном на канале «КраСава» в YouTube.