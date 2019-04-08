Бартомеу: «Барселона» не смогла конкурировать с «МЮ» в борьбе за Погба

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что каталонский клуб интересовался полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба, но не сумел приобрести его из-за высокой стоимости.

«В 2015 году Погба играл за „Ювентус“. Мы попросили туринский клуб сообщить нам, если они когда-нибудь решат продать Поля, так как он был интересен нам. Когда дело дошло до его трансфера в „Манчестер Юнайтед“, нам сообщили о стоимости перехода. Тогда мы не могли позволить себе заплатить такую ​​сумму. Погба ушёл в „МЮ“ и теперь делает команду лучше, так как он является является одной из звёзд мирового футбола», — приводит слова Бартомеу Sport.es со ссылкой на ESPN.

26-летний Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году за € 105 млн. В нынешнем сезоне он провёл 29 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 11 голов и отдал девять результативных передач.