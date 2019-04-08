Л. Диарра запустил линию мужской косметики

Бывший полузащитник «ПСЖ» Лассана Диарра объявил о запуске линии мужской косметики в сотрудничестве с парфюмерным магазином Le drugstore Parisien.

«Рад представить мою линию мужской косметики в сотрудничестве с Le drugstore Parisien. Я надеюсь, вам понравится и вы найдёте тот аромат, который определяет вас лучше всего», — написал Диарра в своём «твиттере», прикрепив несколько фотографий своего товара.

Напомним, в феврале этого года 34-летний Диарра объявил о завершении карьеры, досрочно расторгнув контракт с «ПСЖ». Своё решение он объяснил желанием сосредоточиться на бизнес-проектах.

Ранее Диарра выступал за «Гавр», «Челси», «Арсенал», «Портсмут», «Реал», «Анжи», «Локомотив» и «Марсель». За сборную Франции сыграл 34 матча.