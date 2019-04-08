Головин: Чалов точно собирается в Европу

Полузащитник «Монако» Александр Головин отметил, что нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов намерен продолжить карьеру в Европе.



«Точно знаю, кому из сборной можно уехать в Европу. Я назову троих: Зобнин, Ахметов, Чалов. Чалов точно собирается в Европу. Но куда… Не знаю, были или нет официальные предложения», — сказал Головин в интервью Евгению Савину, опубликованном на канале «КраСава» в YouTube.

Ранее стало известно, что Чалов стал клиентом лондонского агентства Base Soccer Agency. Позже известный агент Шандор Варга сообщил, что к российскому форварду проявляют интерес английские клубы.

Чалов и Головин вместе выступали в составе московского ЦСКА с 2016 по 2018 год. Летом 2018 года Головин стал игроком «Монако».