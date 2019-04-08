Видаль может перейти из «Барселоны» в «Боку Хуниорс» за € 18 млн

«Бока Хуниорс» проявляет интерес к чилийскому полузащитнику «Барселоны» Артуро Видалю. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, аргентинский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него € 18 млн. Несколько лет назад Видаль, выступая в то время за «Ювентус», назвал «Боку» одной из самых важных команд в Южной Америке, за которую хотел бы играть любой футболист.

31-летний Видаль перешёл в «Барселону» прошлым летом из «Баварии». Сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах испанского национального чемпионата (в 16 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также отметился пятью результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.